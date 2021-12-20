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Новости > В Днепре у маршрутки на ходу отвалилось колесо

В Днепре у маршрутки на ходу отвалилось колесо

Александр Панько
20.12.21 10:34
133
В Днепре у маршрутки на ходу отвалилось колесо

Главное: В Днепре произошел неприятный инцидент. Там у маршрутки № 73 прямо на ходу отвалилось заднее колесо.

Детали: В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого у маршрутки № 73 на ходу отвалилось заднее колесо. Об этом сообщает Вiдкритий.

Городские камеры зафиксировали, что БАЗ «Эталон» переезжая трамвайные рельсы потерял заднее колесо, которое после выкатилось на проезжую часть. К счастью, на светофоре горел красный сигнал и не случилось аварии. Некоторое время автобус занимал левую полосу проезжей части, но вскоре его оттянули на обочину.

В данный момент руководство АТП устанавливает все обстоятельства данного инцидента.

В тему: В Киеве у трамвая на ходу отвалилось колесо.

Тэги: маршрутка, общество, Днепр, новости Украины

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