Управделами УПЦ считает, что праздники нужно наполнить событиями в духе Рождества

Главное: Церковь не против Рождественских ярмарок, но Церковь против того, чтобы общественные празднества входили в спор с сущностью праздника Рождества Христова.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом в интервью рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).
«Бороться с так называемым „рождественским бизнесом“ не имеет смысла. Это то, что будет существовать. Если есть праздник, широко отмечаемый в обществе, значит, будет существовать и определенная индустрия вокруг этого празднования», — сказал митрополит Антоний.
По его словам, обязанность Церкви выступать только против тех проявлений этой индустрии, которые прямо противоречат христианской вере и морали.
«Все помнят историю, когда прошлую Рождественскую елку в Киеве хотели украсить шляпой, форма которой четко отсылала в сказки о нечистой силе. Тогда и общественность, и христианские Церкви призвали государственную власть отказаться от этого украшения. Представители власти прислушались к голосу общества и шляпу убрали, украсив верхушку елки Рождественской звездой», — рассказал архиерей.
Церковь не против Рождественских ярмарок, но Церковь против того, чтобы общественные празднества входили в спор с сущностью праздника Рождества Христова, подчеркнул владыка.
«Следует понимать, что в современной Украине вся так называемая „рождественская индустрия“ реально привязана не к празднику Рождества Христова, а к Новому году. Новый же год по современному календарю празднуется неделей раньше Рождества Христова. Поэтому получается, что разгар празднований приходится на дни строгого поста», — пояснил управделами УПЦ.
Митрополит Антоний отметил, что по логике церковного календаря, Рождественские празднования должны предшествовать празднованию Нового года и охватывать, прежде всего, период со дня Рождества Христова и до Богоявления.
«В современной отечественной культуре произошло определенное смещение акцентов. Это и рождает определенный конфликт между светским и церковным календарями», — заключил архиерей.
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