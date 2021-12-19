Священник УПЦ рассказал, как перестать переживать и бояться

Зеленский и психическое расстройство?
Россия стянула к границе с Украиной более 50 батальонных тактических групп
Лига наций себя исчерпала. Турнир ждут революционные изменения
Опубликован график зимних каникул в различных регионах Украины
Главные новости за 17 декабря 2021 года
Ломаченко запретили выходить в ринг на неопределенный срок
Во время противостояния с полицией у стен ВРУ пострадала женщина и полицейский автомобиль
Украинцы стали массово покидать страну
Банки начали начислять «вовину тысячу»: стало известно, на что украинцы тратят деньги
Коронавирус в Украине: 8 899 заболевших и 328 погибших
Депутаты нанесли серьезный удар по курильщикам и производителям табака