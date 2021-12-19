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Новости > Управделами УПЦ рассказал, о чем молятся святителю Николаю

Управделами УПЦ рассказал, о чем молятся святителю Николаю

Александра Кудрявцева
19.12.21 16:55
152
Управделами УПЦ рассказал, о чем молятся святителю Николаю
Главное: Святителя Николая, Мирликийского чудотворца особо почитают верующие, его в молитвах называют «образом кротости».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).
 
«Хотя он и жил много веков назад, в IV веке, память о нем сильна в народе и практически в каждом доме есть икона Николая Чудотворца. Мы молимся святому угоднику Божию в моменты тяжелейших испытаний, скорбей, болезней, когда не к кому больше обратиться. Он последняя надежда и верный оплот.
 
Святой Николай помогает при гонениях и несправедливости, в путешествиях, в различных сложных, экстремальных ситуациях», — сказал митрополит Антоний.
 
Он объяснил, почему святого называют образом кротости.
 
«В молитвах святителю Николаю он назван образом кротости. И это высшая похвала человеческая. Кротость у современных людей ассоциируется со слабостью, считается ее синонимом, успешные люди стремятся быть сильными, дерзкими и, как они считают, в этом причина их успеха.
 
Но жизнь святых, и в особенности жизнь святителя Николая, помогает понять, что все с точностью наоборот. Ни у одного человека, знакомого с житием святого, он не ассоциируется со слабым человеком, безвольным, а предстает мужественным, отважным, стойким борцом за православную веру. Святой остановил меч палача, которым хотели отсечь голову ни в чем не повинного человека, он всегда заступался за слабых и несправедливо обиженных людей, не боясь при этом никаких последствий. Известно, что он обращался в защиту невинных к самому императору», — отметил архиерей.
 
Владыка Антоний объяснил, что настоящая кротость — это сила, а не слабость.
 
«Истинная кротость — это умение не обращать свою силу, таланты во зло. Истинная кротость — это великая сила. Это и есть наивысший успех. Пока слабы, а значит кротки, мы восприимчивы к помощи Божией, принимаем Его волю, отрекаясь от своей, сострадательны к ближним, милосердны к павшим и согрешившим. Но как только становимся сильными, уповаем на себя, свои знания и таланты, сразу же теряем настоящую силу и становимся абсолютно немощными. Такой парадокс духовной жизни», — объяснил иерарх УПЦ.
 
Митрополит пожелал верующим стяжать добродетель, которая была у святителя Николая.
 
«Будем по молитвам Святителя Николай взращивать в себе непобедимую силу — кротость, которая преодолевает все препятствия, невзгоды, испытания и вселяет крепкую веру в Бога и надежду на Его всегдашнюю помощь и великие милости. Святый отче Николае, моли Бога о нас!», — подытожил владыка Антоний.
 
В тему: Верующие УПЦ отмечают день памяти святителя и чудотворца Николая.
 

Тэги: Николай Чудотворец, Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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