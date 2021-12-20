В ближайшие дни в Украине ударит сильнейший мороз

Главное: В Украине пойдет снег. Ударит сильный мороз.

Детали: В ближайшие пару дней, 20-21 декабря, в Украине будет идти снег. 22 числа осадки прекратятся, но ударит сильный мороз, говорят в Гидрометцентре.

Синоптики сообщают, что днем будет от 0 до минус 13, а ночью от 6 до 18 мороза.

В Киеве днем ожидается 6-8 мороза, а ночью минус 11-13.

К концу рабочей недели холода должны немного отступить, но снова пойдет снег.

Карта погоды:

В тему: Непогода пронеслась по двум областям Украины – люди остались без электричества.