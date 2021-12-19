Во Львове открыли выставку посвященную 30-летию восстановления Армянской апостольской церкви

В Армянском соборе Львова отметили 30-летие восстановления канонической Армянской апостольской церкви в Украине.

Как сообщает AnalitikaUA.net, по этому случаю в Армянском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы была открыта выставка, которая будет действовать в храме на постоянной основе. Это церковные или бытовые вещи, через которые можно узнать о жизни армянской общины на территории Львова.

Согласно изданию, в храме прошла торжественная литургия. Затем освятили новый в реликварий, в который поместили мощи трех святых: Григория Просветителя, его сына и Папы Римского Климента. В общей сложности собрали более 40 экспонатов.

По словам куратора выставки Ирины Горбань, предметы пережили весь советский период, потому что были спрятаны в 1945 году. «Они хранились в церковной нише-сейфе и они пережили весь советский период вот в этой нише-сейфе», — рассказывает специалист.

В столице 30-летие возобновления канонической деятельности Армянской Апостольской Церкви отметили международной конференцией и презентацией выставки «Армянская церковь в Украине: история и современность», также состоялась презентация книги Ирины Гаюк – «Историческая панорама религиозных центров армянской церкви на украинских землях». в Национальном заповеднике «София Киевская».