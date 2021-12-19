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Новости > На Виннитчине освящен новый храм УПЦ в честь святого Николая

На Виннитчине освящен новый храм УПЦ в честь святого Николая

Александра Кудрявцева
18.12.21 20:55
258
На Виннитчине освящен новый храм УПЦ в честь святого Николая
Главное: На Виннитчине в селе Жежелев освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя и чудотворца Николая.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, чин освящения храма совершил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.
 
После освящения в храме была совершена Божественная литургия.
 
«Много лет продолжалось строительство храма, которое начал священник Игорь Ткачук. Местные жители долго боролись в судах за земельный участок, на котором построен храм», — сообщается на сайте епархии.
 
Митрополит Варсонофий поздравил настоятеля иерея Богдана Михальского и верующих с важным и долгожданным для общины днем, а также наградил церковными наградами тех, кто помогал в строительстве храма.
 
В тему: В Харькове освящен новый храм УПЦ в честь святителя Николая.

Тэги: Винницкая область, УПЦ, Новый храм

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