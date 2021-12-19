На Виннитчине освящен новый храм УПЦ в честь святого Николая

Главное: На Виннитчине в селе Жежелев освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя и чудотворца Николая.

После освящения в храме была совершена Божественная литургия.

«Много лет продолжалось строительство храма, которое начал священник Игорь Ткачук. Местные жители долго боролись в судах за земельный участок, на котором построен храм», — сообщается на сайте епархии.

Митрополит Варсонофий поздравил настоятеля иерея Богдана Михальского и верующих с важным и долгожданным для общины днем, а также наградил церковными наградами тех, кто помогал в строительстве храма.