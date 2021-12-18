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Новости > Врач-священник УПЦ объяснил, почему важно следить за каждым сказанным словом

Врач-священник УПЦ объяснил, почему важно следить за каждым сказанным словом

Александра Кудрявцева
18.12.21 14:55
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Врач-священник УПЦ объяснил, почему важно следить за каждым сказанным словом
Главное: Нужно говорить не о себе и своих делах, а о проблемах ближнего, это должно стать привычкой.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, протоиерей Ростислав Валихновский в новом выпуске проекта «Духовный иммунитет».
 
Священник отметил, что нужно быть очень внимательным к каждому слову, чтобы оно не стало «острым ножом» для собеседника и процитировал Евангелие от Матфея: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12: 36, 37).
 
«Современный человек произносит в течение дня много пустых и лишних слов, причем часто даже не замечает, что каждое бесполезное слово — это закваска страстей. И очень легко заметить, какие именно страсти живут в душе того или иного человека. В свое время преподнобный Антоний Великий сказал, что ничем так не потушить Дух Святой, как суетными разговорами, особенно когда в них участвует более двух человек. А священник Александр Ельчанинов отмечал, что есть „обратная пропорциональность“ между духовным ростом и многословием. Человек, который много говорит, не видит своего духовного состояния, не говоря о духовном развитии», — отметил отец Ростислав.
 
Разговоры должны быть лаконичными, потому что многословие отгоняет благодать и портит чистоту души, как сказал преподобный Парфений Киевский, отметил священник.
 
 
В то же время, по его словам, важно стараться говорить от сердца, искренне и со смирением и с любовью к ближнему, необходимо помнить об ответственности за слова и действия.
 
«Что делать, когда становимся свидетелями или участниками пустой болтовни? Надо собрать все свои внутренние силы и попросив Божьей помощи, перевести беседу в душеполезную сторону», — добавил отец Ростислав, отметив, что нужно это делать с кротостью, ласково обращаясь к людям.
 
По его словам, в первую очередь, с людьми нужно говорить не о себе и своих делах, а о проблемах ближнего, это должно стать привычкой.
 
«Какие слова исцеляют? Только скажи сердечно, со смирением и любовью другому: „Простите меня!“, „Пожалуйста“ или „Будьте добры“, и наши слова будут иметь чудодейственный эффект. Но если мы чувствуем, что из наших уст готово вылететь лукавое или ложное слово, необходимо промолчать и покаяться внутри себя. Необходимо учиться у детей умению говорить только правду», — подчеркнул отец Ростислав и призвал избегать легкомысленных обещаний.
 
«Когда человек перед Святым Крестом, положив руку на Евангелие дает клятву, а потом ее нарушает — это великая трагедия и грех. Не можем полагаться только на собственные силы, поэтому всегда нужно просить Божьей помощи и его милости в выполнении своих добрых обещаний», — добавил он.
 
«Святитель Тихон Задонский говорил, что жизнь — это не движение от победы к победе, а от от поражения к поражению. Но побеждает тот, кто имеет силу встать с колен и пойти к победе Истины, Божьей любви, Его правды в наших сердцах», — подытожил отец Ростислав.
 
В тему: Врач-священник УПЦ рассказал, как молчание способно изменить жизнь.
 

Тэги: УПЦ

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