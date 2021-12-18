Благодаря зеленым трендам медь потеснит золото в «подматрасных» сбережениях, — Carbon Free Ukraine

Маховик декарбонизации, раскручиваемый в мире ведущими промышленными странами, уже выводит в фавориты международной торговли новые позиции. Нефть и газ все еще держат первые строки на биржах, но вскоре их потеснят так называемые «батарейные» металлы, спрос на которые уже превышает предложение. И первая в списке медь — об этом заявил глава ОО «Carbon Free Ukraine» Роман Яненко. По его словам, уже сейчас цена на красный метал бьет рекорды. С 2020-го и до текущего момента медь подорожала на 85%.

«На сайте Лондонской биржи цветных металлов (LME) постоянно обновляются данные по всему цветмету. Так, еще 1 января текущего года тонну меди продавали по 7877 долл., а уже в декабре цена составляла 9600 долл. — плюс 21%. Если взять немного дальше — начало 2020-го, то с тех пор металл подорожал на 85%. Если, например, представить находчивого украинца, который, скажем, в 2020-м приобрел бы тонну меди, стоившую тогда на 85% дешевле, то всего за год он заработал бы минимум 50 грн. с килограмма. Даже если бы не заморачивался с продажей на перерабатывающие предприятия, а просто сдал бы все в лом», — отметил эксперт.

Он добавил, что если задача стоит не заработать, а просто отложить на будущее немного средств так, чтобы они не обесценились, то «замеднить» часть банкнот — неплохая альтернатива банковскому вкладу. Медь доступна, ее можно купить, как новую, так и «второй свежести». И с ликвидностью не возникает вопросов — металл принимают на каждом углу.

«Недавно коммерческий директор одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP (Австралия) Вандита Пант на конференции FT Commodities Asia Summit прямым текстом заявила, что декарбонизация мировой экономики в ближайшие тридцать лет потребует в два раза большего количества меди, чем было использовано с 1990-го по 2020-й. Медь будет применяться в электромобилях, зарядных станциях и другой инфраструктуре, которая понадобится для создания децентрализованных энергосистем, базирующихся на возобновляемых источниках энергии. К таким же выводам пришли эксперты известных консалтинговых компаний — Wood Mackenzie, ING Economics і Bloomberg NEF. В мире пока нет достаточного предложения, чтобы перекрыть такой всплеск спроса», — подчеркнул Роман Яненко.

Эксперт напомнил что в Украине уже не первый год пытаются освоить ряд месторождений меди, однако, все тщетно. В целом по стране более 150 рудопроявлений, но интересных для бизнеса всего несколько. Начиная с 2007 года ведутся переговоры с инвесторами с разных стран, однако, пока дальше бесед дело не шло.

«Чтобы разработка новых месторождений в Украине стартовала и хоть как-то повлияла на предложение металла, а значит, и на цену, понадобятся не один год и не один денежный инвестор. Пока этого нет, можно с уверенностью говорить, что украинский медный рынок целиком будет зависеть от мировых трендов. А последние из-за новой карбон-фри „религии“ толкают цены на все металлы вверх», — резюмировал эксперт.