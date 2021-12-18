Управделами УПЦ объяснил, почему Бог не всегда дает просимое в молитвах

Главное: Богу виднее, что именно человеку нужно и в какой момент.

«Порой Господь, не видя, как нас еще исправить, посылает именно то, что так жаждали. И тогда остаемся наедине со своей мечтой и со своей же безрассудностью», — сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что случаев, когда воплощенные мечты становятся ужасающей реальностью, множество. «Но в любом случае нельзя отчаиваться. Просто следует с самого начала принять, что далеко не всё, что хотим, на самом деле нужно и полезно. А что именно полезно, спасительно, знает только Господь. И только Он может исправить все наши ошибки — было бы только желание принять Его волю», — добавил он.

Владыка напомнил, что о том, как молиться в такой ситуации, дает пример Сам Христос в гефсиманской молитве Своему Отцу: «Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет».

«Вот эта вот фраза „впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет“ здесь ключевая. И потому нужно больше молиться не о том, чтобы наши хотелки осуществились, а о том, чтобы узнать Божью волю о нас, чтобы, согласуясь с ней, строить жизнь. Только тогда будем спокойны и довольны. Только тогда нас не будут раздирать желания. Потому что жизнь с Богом и в Боге — это прямой путь в Царство Небесное, спокойствие и умиротворение в жизни земной», — подытожил митрополит Антоний.

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