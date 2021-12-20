Международный день солидарности людей: какой праздник отмечается 20 декабря 2021 года

Сегодня, 20 декабря 2021 года, в мире и Украине отмечают Международный день солидарности людей и День игр.

Международный день солидарности людей

В январе 1996 года ООН создала резолюцию о Первом Десятилетии по ликвидации нищеты. Страны-участники обязались принять посильное участие в международных проблемах. Этот январский документ и явился предпосылкой для создания Международного дня солидарности людей, о чем было объявлено спустя 10 лет.

22 декабря 2005 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 20 декабря Международным днем солидарности людей. Резолюция ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, что солидарность будет в XXI-м веке одной из фундаментальных ценностей человечества.

Под солидарностью в данном случае подразумевается общность интересов, направленная на активное улучшение жизни человечества на планете. Идея создания праздника заключалась в призыве людей объединиться для решения важных глобальных задач.

За это время было достигнуто немало целей, для которых представители стран собирались в датской столице. Возвысилось и укрепилось положение женщин во многих странах, появились возможности для безопасного и легального выезда беженцев, выросли условия жизни в развивающихся странах, произошло снижение роста числа заболеваний из-за увеличения ввоза медикаментов и средств гигиены нуждающимся, и пр.

20 декабря не является выходным днем, однако, с каждым годом все больше людей отмечают этот праздник. ООН всячески способствует его продвижению. В СМИ появляется множество передач, статей, посвященных этому событию. Проходят массовые конференции, общественные организации устраивают митинги, призывая людей к взаимовыручке и доброте. Проводятся различные акции, лекции, семинары.

День игр

Праздник придуман крупной компанией Games Workshop — британским разработчиком настольных игр и сопутствующей продукции. Впервые его отметили 20 декабря 1975 года в лондонском центре Seymour Hall. Через 2 года местом встречи любителей и разработчиков игр стала столичная ратуша Chelsea Town Hall.

Регулярное проведение мероприятий способствовало росту рынка игровой индустрии в Великобритании. Компания Games Workshop, которая сначала выпускала традиционные настольные ролевые игры, позже сосредоточилась на фэнтези-играх Warhammer.

Мероприятия, посвященные Дню игр, регулярно проводятся на территории Национального выставочного центра, расположенного в Бирмингеме, а также в нескольких городах Соединенных Штатов. Участники узнают о последних разработках и новых возможностях в игровом мире, посещают презентации, слушали приглашенных докладчиков. Спонсором по-прежнему выступает компания Games Workshop.

Производители представляют не только развлекательные игры. Все больше появляется разработок, которые помогают совершенствовать технику рассказывания историй (сторителлинг), развивать дизайн-мышление и творческие способности, необходимые в современном цифровом мире.

Games Day — отличный повод собраться вместе с родными или друзьями и поиграть в любимые игры: настольные, карточные, электронные. Размещайте в социальных сетях интересные фотографии, делитесь своими мыслями с другими пользователями, используя хэштег #GamesDay. Не забудьте запастись безалкогольными напитками и сытными закусками.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День работника органов безопасности РФ;

— День сотрудников органов государственной и национальной безопасности Армении, Беларуси и Киргизии;

— День радостной песни;

— Праздник Митры;

— День памяти преподобных Антония Сийского и Павла Послушливого.