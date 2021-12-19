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Новости > Россия стянула к границе с Украиной более 50 батальонных тактических групп

Россия стянула к границе с Украиной более 50 батальонных тактических групп

Александр Панько
19.12.21 15:10
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Россия стянула к границе с Украиной более 50 батальонных тактических групп

Главное: Россия продолжает стягивать свои войска к границе с Украиной. По данным американской разведки, вокруг украинской территории сосредоточено более 50 батальонных тактических групп.

Детали: Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной несмотря на то, что на онлайн-встрече президент США Джо Байден призвал своего российского коллегу Владимира Путина снизить напряженность в регионе. Об этом сообщает CNN.

Как сообщили близкие к разведке источники, в течение последних нескольких дней на границу с Украиной прибыли новые подразделения российских военных. Активные перевозки личного состава и техники отмечены как железнодорожным, так и воздушным транспортом.

По последним оценкам разведки США, возле границы Украины сосредоточено более 50 батальонных тактических групп, еще шесть находятся в пути. Каждая такая группа может насчитывать до 900 человек и представляет собой диверсифицированные и достаточно самодостаточные боевые единицы. Они могут сочетать в себе артиллерию, противотанковые средства, разведывательные и инженерные подразделения.

Издание отмечает, что такие российские батальонные тактические группы сыграли главную роль во время событий 2014 года, когда Россия захватила Крым и вторглась на Донбасс.

В тему: Зеленский предупредил о страшных последствиях полномасштабной войны с Россией.

Тэги: США, Украина, Владимир Путин, Россия, граница, войска, Джо Байден

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