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Новости > Лига наций себя исчерпала. Турнир ждут революционные изменения

Лига наций себя исчерпала. Турнир ждут революционные изменения

Абелардо
18.12.21 14:07
116
Лига наций себя исчерпала. Турнир ждут революционные изменения

Главное: Лигу наций ждут революционные изменения. Уже с 2024 года к турниру присоединятся команды из Южной Америки.

Детали: Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек заявил о революционном реформировании Лиги наций. Об этом сообщает ESPN.

«Это последняя Лига наций УЕФА в таком формате. Мы имели встречу с КОНМЕБОЛ, конфедерацией стран Южной Америки. С 2024 года к соревнованиям присоединятся команды с этого континента. В каком формате? Мы еще работаем над этим. График матчей национальных сборных является достаточно ограниченным, поэтому мы не можем его сильно миксовать», — заявил Збигнев Бонек.

Обновленные правила турнира станут известны уже со временем.

Ожидается, что следующая Лига наций будет проходить на европейских стадионах. Шесть сборных команд Южной Америки (Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай, Пергу и Чили) войдут в лигу А.

Остальные же четыре (Парагвай, Эквадор, Венесуэла и Боливия) — присоединятся к лиге В.

Согласно обновленных правил, лига А будет содержать уже 22 команды, а лига В — 20. Другие же — остаются без изменений в количестве.

В тему: Сборная Укрaины узнала соперников в Лиге наций.

Тэги: футбол, революция, спорт, Южная Америка, изменения, Лига наций

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