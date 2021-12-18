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Новости > Ученые из Австралии создали робота-рыбу: стало известно, зачем им это нужно

Ученые из Австралии создали робота-рыбу: стало известно, зачем им это нужно

Александр Панько
18.12.21 11:03
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Ученые из Австралии создали робота-рыбу: стало известно, зачем им это нужно

Главное: Австралийские ученые создали рыбу-робота, защищающую земноводных от нападения пожирателей мелких рыб и головастиков.

Детали: Специалисты из Австралии создали роботизированную рыбу, атакующую хольбрукских гамбузий, которые охотятся на земноводных. Как сообщает Lenta.ru, таким образом ученые искусственно снижают активность агрессивных рыб, не причиняя им физического вреда.

Ученые отметили, что гамбрузии были разведены в водоемах по всему миру для борьбы с личинками комаров, что позволяло сдерживать распространение болезней. Однако впоследствии рыбы освоились и начали истреблять не только личинки комаров, но и нападать на местных пресноводных рыб и головастиков.

Специалисты Университета Западной Австралии заметили, что ради экологии популяция хольбрукских гамбузий должна быть сокращена.

В рамках исследования была создана роботизированная рыба, которая внешне и повадками напоминала большеротого окуня. Ученые выловили несколько гамбузий и головастиков, и разместили их в аквариуме вместе с роботом. Когда рыбы пытались съесть земноводных, робот имитировал нападение и отгонял их от жертв.

Эксперимент длился несколько недель и завершился успешно. Гамбузии стали реже нападать на головастиков, снизили вес и значительно сократили плодовитость. Их самцы стали быстрее, чтобы более эффективно избегать атак робота, но менее агрессивны. Ученые подчеркнули, что после успеха в лаборатории эксперимент можно повторить в дикой природе.

В тему: В середине 2020 года американская компания Boston Dynamics выпустила в продажу роботов-собак Spot. Новинка компании стоит $74,5 тыс. Создатели модели заявляют, что сделали ее «для компаний, которые интересуются тем, каким образом мобильные роботы можно приспособить к решению разных задач, начиная от промышленного контроля и заканчивая индустрией развлечений».

18 августа 2021 года американская компания Boston Dynamics опубликовала видеоролики, демонстрирующие возможности двуногого робота Atlas. В частности, он способен тренироваться и выполнять гимнастическими упражнениями и элементы паркура.

Зимой того же года американские ученые создали робота, который имеет лапы для захвата предметов. При конструировании робота они вдохновлялись способностями животных, в частности, попугаев и сапсанов, с помощью которых они могут хватать и переносить различные предметы, держаться за ветки и отталкиваться от объектов при начале полета.

Тэги: ученые, мир, Австралия, рыба, робот, технологии

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