Опубликован график зимних каникул в различных регионах Украины

Главное: В большинстве городов школьники будут отдыхать с 25 декабря по 9 января. Однако в некоторых школах обучение прекратится только 1 января.

Детали: Украинские регионы определились с продолжительностью зимних каникул для школьников. Как сообщает «24 канал», в большинстве городов школьники будут отдыхать с 25 декабря по 9 января, как рекомендовали в Министерстве образования и науки.

Однако в некоторых школах обучение прекратится только с 31 декабря или 1 января.

Таким образом, на сегодняшний день график каникул выглядит следующим образом:

— Киев — с 25 декабря по 9 января;

— Львов — с 25 декабря (некоторые школы с 31 декабря) — до 9 января;

— Кропивницкий — с 25 декабря по 9 января (некоторые школы начнут каникулы позже);

— Харьков — с 25 декабря по 9 января;

— Ровно — с 25 декабря по 9 января;

— Хмельницкий — с 30 декабря по 9 января;

— Чернигов — с 25 декабря по 9 января;

— Полтава — с 25 декабря по 9 января;

— Кременчуг — с 1 по 16 января;

— Луцк — 25 декабря по 9 января;

— Житомир — с 31 декабря по 16 января;

— Винница — с 25 декабря по 9 января;

— Сумы — с 25 декабря по 9 января;

— Днепр — с 25 декабря по 9 января;

— Кривой Рог — с 25 декабря по 9 января;

— Мукачево — с 1 января по 23 января.

Напомним, в ноябре на досрочные осенние каникулы ушло более 4,7 тысячи школ.

В тему: Ранее замглавы КГГА Валентин Мондриевский заявил, что в киевских школах зимние каникулы начнутся вовремя. Продлевать их столичные власти не планируют.