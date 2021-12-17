Стало известно, для скольких украинцев в уходящем году закончилась эпоха бедности

Главное: Более половины украинцев утверждают, что в 2021 году их финансовое положение ухудшилось. Причем у большей половины — значительно. В том, что стало лучше, признался лишь каждый десятый.

Детали: Специалисты Украинского института будущего в ходе социологического исследования финансового положения украинцев, выяснили, что в уходящем году оно ухудшилось для 52% граждан. Как сообщается на официальной странице института в Facebook, у 27% из них положение «значительно ухудшилось», у 25% — «скорее ухудшилось».

В то же время улучшение финансового положения констатировали только 10% украинцев. Из них 2% ответили, что «значительно улучшилось», а 8% — «скорее улучшилось».

Без изменений в финансовом плане 2021 год прошел для 36% украинцев.

Еще 2% респондентов не смогли определиться с ответом.

Кроме того, больше трети украинцев оценили события уходящего года, как отрицательные. Каждый пятый признался, что в его жизни было больше положительных моментов. Тогда как большинство (42%) респондентов ответили, что в 2021 году в их жизни были как положительные, так и негативные события.

Социологическое исследование «Итоги-2021 и прогнозы-2022» было проведено Украинским институтом будущего (UIF) совместно с социологической компанией New Image Marketing Group среди 2400 респондентов по методике face-to-face в период с 28 ноября по 10 декабря 2021 года.

В тему: По данным Государственной службы статистики, с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года в Украине подорожали все продукты животного происхождения, бензин и другие виды горючего, почти все овощи «борщевого набора», все виды бакалейных товаров и все виды алкогольной и табачной продукции. Подешевел лишь картофель и яблоки.