Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > «Гарантии безопасности»: Россия потребовала от США оставить ей Украину на растерзание

«Гарантии безопасности»: Россия потребовала от США оставить ей Украину на растерзание

Александр Панько
17.12.21 16:26
74
«Гарантии безопасности»: Россия потребовала от США оставить ей Украину на растерзание

Главное: МИД РФ подготовил договор с требованиями к США в одностороннем порядке «отказаться от приема в НАТО государств, ранее входивших в СССР», а также от «военной деятельности на территории Украины».

Детали: Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых «гарантиях безопасности», которые Владимир Путин требует от НАТО и которые Москва передала Вашингтону. Как сообщает «Европейская правда», документ под названием «Соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов Североатлантического договора» состоит из 9 статей.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства «исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик».

Кроме того, Россия предлагает отказаться «от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии».

Также предлагается отказаться от военных учений на определенном расстоянии от границ России и стран НАТО.

Договор также предусматривает, что участники исключают возможность развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников.

В одном пункте указывается, что «участники подтверждают, что не рассматривают друг друга как противников», а для решения вопросов и урегулирования проблемных ситуаций применяют механизмы срочных консультаций на двух- и многосторонней основе, включая Совет Россия-НАТО.

Накануне в Кремле заявили, что уже передали США проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности.

Отметим, что при этом о каких-либо обязательствах со стороны России речь не идет.

В тему: 2 декабря 2021 года Россия предложила США начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.

Тэги: США, Владимир Путин, Россия, МИД России, договор, мир, НАТО, агрессия

Комментарии

Статьи

17.12.21 09:21

Американские вертолеты для Ким Ир Сена

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Чем знаменит «ракетчик» Макс Поляков и что на самом деле представляет собой его бизнес
17.12.21 00:26

Чем знаменит «ракетчик» Макс Поляков и что на самом деле представляет собой его бизнес

Автор: «Буквы»

Выбор редакции
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.12.21 15:53

Одиозный «слуга народа» Тищенко утверждает, что он «генетически настроенный украинец»
17.12.21 15:39

Во время противостояния с полицией у стен ВРУ пострадала женщина и полицейский автомобиль
17.12.21 14:59

Генсек ООН призвал человечество готовиться к «еще более тяжелым временам»
17.12.21 14:37

Арахамия призвал коллег отдыхать на «нормальных народных курортах» в Египте и Турции
17.12.21 13:51

Украинцы стали массово покидать страну
17.12.21 13:22

Американские эксперты рекомендовали воздержаться от использования вакцины от коронавируса
17.12.21 13:03

Космический бадминтон: появилось забавное видео с МКС
17.12.21 12:42

Знаменитый американский рэпер-миллиардер признал, что капитализм убивает
17.12.21 12:32

Митрополит УПЦ рассказал, как Церковь объединяет общество в кризис
17.12.21 12:07

Предстоятель УПЦ расскажет о подвигах святителя Николая Чудотворца
17.12.21 15:39

Во время противостояния с полицией у стен ВРУ пострадала женщина и полицейский автомобиль
17.12.21 13:51

Украинцы стали массово покидать страну
17.12.21 10:04

Банки начали начислять «вовину тысячу»: стало известно, на что украинцы тратят деньги
17.12.21 09:28

Коронавирус в Украине: 8 899 заболевших и 328 погибших
16.12.21 21:32

Депутаты нанесли серьезный удар по курильщикам и производителям табака
16.12.21 20:49

Сборная Укрaины узнала соперников в Лиге наций
16.12.21 19:00

Главные новости за 16 декабря 2021 года
16.12.21 13:41

Украинцы смогут поучаствовать в переписи населения как онлайн, так и по-старинке
16.12.21 12:43

В США опубликовали данные о причастности СССР к убийству Кеннеди
16.12.21 10:02

Курс гривны резко начал обваливаться – доллар и евро дорожают
11.12.21 13:05

Французские ученые рассказали, как нужно спать, чтоб творить как Дали
13.12.21 00:05

Джулиан Ассанж перенес инсульт
13.12.21 02:45

В ВОЗ сделали сенсационное заявление по поводу штамма Омикрон
14.12.21 15:21

«Слуга народа» убеждена, что в Украине очень дешевые цены на газ
11.12.21 05:05

Международный день гор: какой праздник отмечается 11 декабря 2021 года
10.12.21 20:41

В Тернополе мужчина стал жертвой хитрой мошеннической схемы
15.12.21 11:36

Стало известно, какие продукты буквально «убивают» печень
15.12.21 13:47

В Украине появился город Владимир. Зеленский ни при чем
13.12.21 06:39

Названа «самая красивая девушка во Вселенной»
13.12.21 11:00

«Какого черта?»: Кличко возмутился выходкой Ломаченко
Фото и Видео
Одиозный «слуга народа» Тищенко утверждает, что он «генетически настроенный украинец»
Одиозный «слуга народа» Тищенко утверждает, что он «генетически настроенный украинец»
Одиозный «слуга народа» Тищенко утверждает, что он «генетически настроенный украинец»
Одиозный «слуга народа» Тищенко утверждает, что он «генетически настроенный украинец»
Во время противостояния с полицией у стен ВРУ пострадала женщина и полицейский автомобиль
Во время противостояния с полицией у стен ВРУ пострадала женщина и полицейский автомобиль
Арахамия призвал коллег отдыхать на «нормальных народных курортах» в Египте и Турции
Арахамия призвал коллег отдыхать на «нормальных народных курортах» в Египте и Турции
Космический бадминтон: появилось забавное видео с МКС
Космический бадминтон: появилось забавное видео с МКС
В кулуарах ВРУ после сравнения с общественным туалетом зазвучала живая симфоническая музыка
В кулуарах ВРУ после сравнения с общественным туалетом зазвучала живая симфоническая музыка
Жертвами грузовиков на окраине Киева стали два человека
Жертвами грузовиков на окраине Киева стали два человека
«Слуга народа» сравнил кулуары Рады с общественным туалетом: стало известно, почему
«Слуга народа» сравнил кулуары Рады с общественным туалетом: стало известно, почему
«Вечерний квартал» высмеял Зеленского в его присутствии
«Вечерний квартал» высмеял Зеленского в его присутствии
Появилось видео смертельного пожара в Японии, жертвами которого стали десятки людей
Появилось видео смертельного пожара в Японии, жертвами которого стали десятки людей
Главный украинский разведчик живет под одной крышей с Гогилашвили в доме столичного «обнальщика»
Главный украинский разведчик живет под одной крышей с Гогилашвили в доме столичного «обнальщика»
fraza.com
Новости блогосферы
16.12.21 11:09

Отныне гражданин Украины может законно (!) владеть паспортом РФ
05.12.21 21:19

Зеленский и Коломойский vs Ахметов: кто победит?
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.