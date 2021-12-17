«Гарантии безопасности»: Россия потребовала от США оставить ей Украину на растерзание

Главное: МИД РФ подготовил договор с требованиями к США в одностороннем порядке «отказаться от приема в НАТО государств, ранее входивших в СССР», а также от «военной деятельности на территории Украины».

Детали: Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых «гарантиях безопасности», которые Владимир Путин требует от НАТО и которые Москва передала Вашингтону. Как сообщает «Европейская правда», документ под названием «Соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов Североатлантического договора» состоит из 9 статей.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства «исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик».

Кроме того, Россия предлагает отказаться «от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии».

Также предлагается отказаться от военных учений на определенном расстоянии от границ России и стран НАТО.

Договор также предусматривает, что участники исключают возможность развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников.

В одном пункте указывается, что «участники подтверждают, что не рассматривают друг друга как противников», а для решения вопросов и урегулирования проблемных ситуаций применяют механизмы срочных консультаций на двух- и многосторонней основе, включая Совет Россия-НАТО.

Накануне в Кремле заявили, что уже передали США проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности.

Отметим, что при этом о каких-либо обязательствах со стороны России речь не идет.

В тему: 2 декабря 2021 года Россия предложила США начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.