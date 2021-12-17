Генсек ООН призвал человечество готовиться к «еще более тяжелым временам»

Главное: По мнению главы ООН Антониу Гутерриша, если в ближайшее время ситуация с пандемией коронавируса в Украине не улучшится, «человечество ждут еще более тяжелые времена».

Детали: Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш считает, что вакцинация не способна искоренить пандемию коронавируса. Как сообщает Lenta.ru, по его словам, вакцины предотвращают для большинства привитых госпитализацию и летальный исход, замедляют распространение вируса, но не прекращает.

«Это вызвано несправедливым распределением вакцин и нежеланием вакцинироваться», — заявил чиновник, призвав мировое сообщество принять меры, чтобы успеть привить 40% населения Земли уже до конца года.

При этом Гутерриш рассказал о выросшей нагрузке на развивающиеся страны, в частности на уменьшение их ресурсов из-за пандемии, рост госдолга и инфляции.

Кроме того, ситуация осложняется непрекращающимся климатическим кризисом.

«Я очень обеспокоен. Если ситуация не улучшится, и не улучшится быстро, человечество ждут еще более тяжелые времена», — заключил он.

В тему: По данным Генсека ООН Антониу Гутерриша, в минувшем году в мире за чертой бедности дополнительно оказались 120 миллионов человек. Он считает, что это связано, прежде всего, с пандемией, борьба с которой самым негативным образом отразилась на экономиках стран мира.