Как оказалось, в борьбе с коронавирусом помогут акулы

Главное: Акулы помогут нейтрализовать коронавирус. У них найден необходимый для этого белок.

Детали: Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне (США) заявили, что в борьбе с коронавирусом помогут акулы. В их иммунной системе найден белок, который нейтрализует заразу.

Информируется: «Белки VNAR, напоминающие по воздействии антитела, не будут сразу пригодны для терапии людей, но помогут подготовиться к следующим всплескам эпидемий».

Отмечается: «Большая проблема в том, что существует ряд коронавирусов, которые вот-вот появятся у людей. То, что мы делаем – это подготовка арсенала терапевтических средств на основе VNAR против будущих эпидемий SARS».

Сообщается также, что VNAR в десять раз меньше антител человека, и они могут связываться с белками вируса рядом уникальных способов, что делает их противовирусное действие необычайно сильным.

Исследователи говорят: «Эти небольшие антителоподобные белки могут проникать в укромные уголки и трещины, недоступные человеческим антителам. Это позволяет им распознавать структуры в белках, которые наши антитела не могут».

Выяснилось, что один из белков VNAR, 3B4, прочно прикрепляется к бороздке на вирусном спайковом белке рядом с местом, которым вирус связывается с клетками человека, и, по-видимому, блокирует этот процесс прикрепления.

Уточняется: «Эта бороздка очень похожа у разных коронавирусов, поэтому 3B4 может нейтрализовать, например, вирус MERS-CoV и другие».

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