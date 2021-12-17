Украинцы стали массово покидать страну

Главное: Согласно данным статистики, за 11 лет с Украины уехали и не вернулись 3,3 миллиона граждан страны. В 2021 году выезжающие из страны украинцы поставили рекорд — за 10 месяцев уходящего года уехали 600 тысяч человек.

Детали: За 10 месяцев 2021 года страну покинули и не вернулись свыше 600 тыс. украинцев. Как сообщает канал «Опендатамедиа» в Telegram, это самый большой показатель за последние 11 лет.

Так, в первой половине десятых годов Украина ежегодно теряла около 500 тыс. человек. После 2014-го ежегодное количество невозвращенных заметно снизилось, но счет все равно шел на сотни тысяч.

Единственным годом с положительным сальдо оказался коронавирусный 2020-й, когда вернувшихся украинцев было на 80 тыс. больше, чем выехавших.

Отмечается, что в общей сложности с 2011 по 2020 гг. в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины.

Таким образом, если если в ноябре-декабре текущего года не случится массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3.3 млн человек.

В тему: По прогнозам ООН, до 2050 г население Украины может сократиться до 35 млн человек.

По данным Национальной академии наук, в ближайшие 80 лет население Украины может сократиться до 22 миллионов человек.