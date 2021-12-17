Главные новости за 17 декабря 2021 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 17 декабря 2021 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 8 899 человек. Умерли 328 людей.

- Monobank и российский «Альфа-банк» начали первые выплаты полностью вакцинированным гражданам по программе «еПоддержка». По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, граждане, получившие деньги, тут же принялись тратить их на книги.

- Украина закупит таблетки от коронавируса. Это препарат «Молнупиравир».

- Уникальный медицинский случай произошел в Канаде. Тут женщина вынашивает ребенка в печени.

- Переболев коронавирусом, люди быстрее стареют. Об этом говорят ученые.

- Ученые фиксируют активность Солнца. Там наблюдаются вспышки.