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Новости > Американские эксперты рекомендовали воздержаться от использования вакцины от коронавируса

Американские эксперты рекомендовали воздержаться от использования вакцины от коронавируса

Александр Панько
17.12.21 13:22
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Американские эксперты рекомендовали воздержаться от использования вакцины от коронавируса

Главное: Эксперты американского медицинского регулятора рекомендовали использовать вакцины от коронавируса производства Johnson&Johnson лишь в крайнем случае.

Детали: Эксперты американских Центров по контролю за заболеваниями рекомендовали по возможности воздержаться от использования однокомпонентной вакцины от коронавируса производства компании Johnson&Johnson. Как сообщает Lenta.ru, причиной стали сообщения о возможных серьезных побочных эффектах препарата.

В частности, речь идет о редких осложнениях, связанных с образованием тромбов в кровеносной системе человека.

Эксперты указали, что преимущество в ходе прививочной кампании следует отдавать другим препаратам, произведенным по технологии mRNA компаниями Pfizer и Moderna. Вакцину же Johnson&Johnson можно использовать лишь при отсутствии выбора.

Регулятору теперь предстоит решить, прислушиваться ли к мнению своих экспертов или нет.

В тему: В ноябре 2021 года ученые из Центров по контролю и профилактике заболеваний при поддержке Федерального бюро тюрем США выяснили, что вакцинированные люди являются переносчиками коронавируса. Они провели эксперимент в одной из американских тюрем на примере вакцин Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

Тэги: США, здоровье, мир, вакцинация, коронавирус, вакцина от коронавируса, Johnson & Johnson

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