Знаменитый американский рэпер-миллиардер признал. что капитализм убивает

Главное: Американский певец Канье Уэст раскритиковал капитализм и решил избавиться от всех своих домов.

Детали: Известный американский хип-хоп-артист Канье Уэст подверг резкой критике капитализм. Как сообщает Lenta.ru, в рамках борьбы он решил отдать все свои дома нуждающимся.

«Мы находимся под властью капитализма, и это нас убивает. Пора это изменить. Через год я стану бездомным. Я собираюсь превратить все свои дома в церкви», — заявил рэпер, объяснив, что это будут места, куда каждый желающий сможет прийти за помощью, и подчеркнул, что там обязательно будет еда.

Музыкант также поразмышлял о любви поклонников и признался, что боится попасть в ловушку чрезмерного восхищения. По мнению Уэста, он оказывается в долгу перед теми, кто его любит, а он при этом хочет всегда сохранять свободу и возможность быть собой.

Справка: Канье Уэст, — американский рэпер, миллиардер, музыкальный продюсер, композитор и дизайнер. Получил признание критиков и был неоднократно назван одним из величайших артистов XXI века. Он вошел в число самых продаваемых артистов, суммарный объем продаж его альбомов и синглов в цифровом формате и на физических носителях превысил 121 миллион экземпляров.

Он несколько раз был представлен в различных списках журнала Forbes и дважды — в ежегодном списке 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. В 2020 году Forbes поставил Канье Уэста с доходом $170 млн на второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей. По данным Bloomberg, состояние Уэста на 2021 г оценивается в $6,6 млрд и большая часть капитала приходится на бренд Yeezy.

В тему: 5 июля 2020 года Канье Уэст заявил о намерении побороться за пост президента США. Его идею уже поддержал изобретатель и миллиардер Илон Маск.

Впоследствии он озвучил основные тезисы своей программы и зарегистрировался кандидатом в штате Оклахома.