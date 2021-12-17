Названы продукты, которые продлевают жизнь

Главное: Некоторые продукты способны продлить жизнь. Среди них – оливковое масло и жирная рыба.

Детали: Стало известно, какие продукты способны продлить жизнь. О них поведала популярный британский эксперт по здоровому питанию Холли Зокколан.

Специалист рассказала: «Для долголетия и здоровья я бы рекомендовала увеличить потребление полезных жиров, таких как оливковое масло, жирная рыба, авокадо, орехи и семена».

Она пояснила: «Здоровые жиры понижают уровень плохого холестерина, а также снижают риск сердечных заболеваний и инсульта. Здоровые жиры можно найти в арахисовом масле, соевых бобах, соевом молоке, тофу».

Также рекомендуется включить в свой рацион побольше клетчатки: бобы, цельнозерновые продукты, а также морковь и брокколи.

Медик отмечает: «Убедитесь, что вы получаете достаточно клетчатки из овощей, и сократите количество обработанных продуктов и продуктов с высоким содержанием сахара в вашем рационе».

В то же время стоит избегать продуктов с высоким содержанием сахара: сладкие газировки, пирожные или готовые хлопья. Также советуют исключить рафинированные растительные масла: соевое, рапсовое и подсолнечное. Дело в том, что рафинированные масла вредны для организма, так как обычно их очищают химическим способом, так что стоит обратить внимание на оливковое масло первого отжима.

Кроме этого необходимо употреблять больше белковой пищи, свежих фруктов и пить воду.

Резюмируется, что нужно принимать витамины D, C и цинк в зимние месяцы.

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