Женщина из Канады вынашивает ребенка… в печени

Главное: Уникальный медицинский случай произошел в Канаде. Тут женщина вынашивает ребенка в печени.

Детали: Очень странный медицинский случай произошел в Канаде. О нем поведал врач исследовательского института при университете Манитобы Майкл Нарви.

Он рассказал, что у 33-летней женщины плод стал развиваться в печени.

Эксперт добавил, что обычно практикой в ситуациях с внематочной беременностью считается появление эмбриона в брюшной полости.

О том, как чувствуют себя женщина и будущий ребенок не уточняется.

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