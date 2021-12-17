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Новости > Предстоятель УПЦ расскажет о подвигах святителя Николая Чудотворца

Предстоятель УПЦ расскажет о подвигах святителя Николая Чудотворца

Александра Кудрявцева
17.12.21 12:07
105
Предстоятель УПЦ расскажет о подвигах святителя Николая Чудотворца

Главное: Святой Николай молится за людей перед Господом.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в воскресенье 19 декабря, в 7.00 на «НТН».

«Святитель Николай — это великий угодник Божий, стоящий перед Престолом Божиим, молящийся за людей, который очень часто, по Божьему благословению, приходит к людям на землю, чтобы помочь людям», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске Митрополит Онуфрий рассказал о помощи Божией Матери людям.

В тему: Митрополит УПЦ напомнил об истинном смысле праздника святого Николая.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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