Украина закупит еще одно лекарство от коронавируса

Главное: Украина закупит таблетки от коронавируса. Это препарат «Молнупиравир».

Детали: Украина собирается приобрести еще один лекарственный препарат против коронавируса. Это «Молнупиравир».

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Отмечается, что препарат хотят прописывать больным из групп риска в первые дни заболевания.

Чиновник информировал, что накануне, 16 декабря, министерство здравоохранения подписало соглашение на закупку препарата.

По его словам, данное лекарство блокирует фермент, необходимый заразе для воспроизведения генетического кода.

Он добавил: «Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни. Великобритания уже зарегистрировала этот препарат для лечения пациентов хотя бы с одним фактором риска, среди которых избыточный вес, возраст 60+, сахарный диабет или болезни сердца».

Также стало известно, что эти таблетки не требуют особых условий хранения и их удобно принимать.

Резюмируется: «Мы планируем закупить триста тысяч курсов».

Справка :

«Молнупиравир» представляет собой противовирусный препарат, активный при пероральном приеме. Подавляет репликацию некоторых РНК-вирусов. Используется для лечения коронавиурса у лиц, инфицированных SARS-CoV-2. Это пролекарство на основе синтетического нуклеозидного производного N4-гидроксицитидина (также известного как EIDD-1931) проявляет свое противовирусное действие за счет внесения ошибок копирования во время репликации вирусной РНК.

Препарат был разработан для лечения гриппа в университете Эмори университетской фармацевтической компанией Drug Innovation Ventures at Emory. Затем он был приобретен компанией Ridgeback Biotherapeutics из Майами, которая позже заключила соглашение с Merck & Co. для дальнейшей разработки препарата.

В тему: Украина решила закупить лекарство от коронавируса.