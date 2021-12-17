Ученые заявили, что из-за коронавируса люди стареют быстрее

Главное: Переболев коронавирусом, люди быстрее стареют. Об этом говорят ученые.

Детали: Российские ученые заявили, что после коронавируса люди начинают быстрее стареть. Их цитируют местные СМИ.

Так, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев отметил: «Основная мишень, с точки зрения патогенеза и вреда, который вам наносит коронавирус, это именно сосуды и эндотелии сосудов, то есть тонкий слой клеток, который находится внутри сосудов».

Эксперт добавил: «Этот механизм влияния коронавируса на тело человека позволяет говорить о сходных со старением процессах, протекающих при заболевании».

В то же время иммунолог Владислав Жемчугов заявил: «Старение из-за коронавируса находится в зависимости от изначальной изношенности сосудов. Точно вычислить, насколько коронавирус сокращает продолжительность жизни, невозможно».

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