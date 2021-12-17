Банки начали начислять «вовину тысячу»: стало известно, на что украинцы тратят деньги

Главное: Monobank и российский «Альфа-банк» начали первые выплаты полностью вакцинированным гражданам по программе «еПоддержка». По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, граждане, получившие деньги, тут же принялись тратить их на книги.

Детали: Проект «Универсал банка» monobank и российского бизнесмена Михаила Фридмана «Альфа-банк» 16 декабря начали первые выплаты по программе президента «еПоддержка». Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем канале в Telegram, своей активностью участники программы «положили» несколько популярных книжных интернет-магазинов.

При этом пользователи делятся в соцсетях скриншотами полученных денег.

Как сообщил сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский на своем канале в Telegram, средства получат около полумиллиона клиентов, подавших заявки в тестовом режиме «Дии».

После этого, начиная с 20-21 декабря, средства начнут начислять автоматически.

В то же время он отметил, что проект работает с нагрузкой в четыре раза выше обычного из-за количества заявок и новых карт. Так, на данный момент карты «еПоддержка» в банке оформили 1,3 млн клиентов.

В тему: 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.

Как объяснил спикер президента Сергей Никифоров объяснил, что обещанные деньги невозможно будет получить наличными на руки, речь идет о своего рода депозите, средства которого можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг, таких как фитнес, туризм или посещение музея.

Выплату можно будет потратить также на приобретение книг.

Как объяснил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, эти деньги не будут выдавать наличными на руки из-за инфляционных рисков.

13 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане старше 60 лет смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды. В частности, на покупку лекарств.

Подробнее о том, какие банки участвуют в программе и как получить от государства 1 тыс. грн за вакцинацию, читайте здесь.