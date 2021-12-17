Коронавирус в Украине: 8 899 заболевших и 328 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 8 899 человек. Умерли 328 людей.

Детали: Стало известно о ситуации с коронавирусом в Украине. Данные приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 8 899 человек. Госпитализировали 2 028 людей, а выздоровели 21 650 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 33 652, методом ИФА – 7 824, экспресс-тестами – 36 231.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 385), а также Запорожской (559) и Одесской (556) областях.

Умерли 328 людей. За все время скончались 92 641 человек.

С начала пандемии заболели 3 597 046 человек, а выздоровели 3 306 465 больных.

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