Британские исследователи назвали самого неэкологичного супергероя

Главное: Образ жизни Бэтмена оказался самым опасным для планеты из персонажей популярных супергеройских франшиз. По мнению британских исследователей, это связано с любовью героя и его альтер-эго к автомобилям. Самыми «экологичными» героями стали Локи, Аквамен, Сорвиголова и Флэш.

Детали: Аналитики британской энергетической компании OVO Energy изучили историю 36 героев и злодеев из вселенных Marvel и DC, обратив внимание на шесть факторов: транспорт, работу, условия жизни, одежду, оружие и потенциальный ущерб экологии. Как сообщает Lenta.ru, лидером по вреду для окружающей среды стал Бэтмена.

Супергерой часто передвигается на бэтмобиле, самолете или лодке, а у его альтер-эго Брюса Уэйна большая коллекция дорогих автомобилей.

За Бэтменом в списке самых опасных для планеты персонажей следует враг Супермена Лекс Лютор — его углеродный след связан с работой в глобальной корпорации и использованием разрушительного оружия.

Среди ведущих наиболее экологически осознанный образ жизни аналитики выделили Локи, Аквамена, Сорвиголову и Флэша. «Единственное, что Локи не разрушает, — это окружающую среду. Поскольку он технически не живет на Земле, его действия редко влияют на климат нашей планеты», — объяснили эксперты OVO Energy.

Аквамен, по их словам, не ездит на автомобиле и оберегает океан, а Сорвиголова не пользуется дополнительным оружием, скромно живет и редко путешествует.

Флэш предпочитает передвигаться по городу бегом и придерживается концепции разумного потребления, не тратясь на новые версии костюма.

В тему: В августе 2018 года художники DC Comics опубликовали комикс, где Бэтмен предстает перед читателями полностью обнаженным.

Напомним: Осенью 2019 года украинская компания, по случаю Всемирного дня чистоты, сняла первый в мире ролик с супергероем из мусора в главной роли.