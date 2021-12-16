Депутаты нанесли серьезный удар по курильщикам и производителям табака

Главное: Верховная Рада приняла законопроект, ужесточающий требования к производству, продаже, рекламе и использованию табачных изделий и электронных сигарет. Также вводятся штрафы за курение кальянов, электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) в общественных местах и заведениях общепита.

Детали: Верховная Рада Украины приняла законопроект № 4358 о защите населения от вредного воздействия табака. Как сообщает «Украинская правда», за документ проголосовали 317 народных депутатов.

Законопроект вводит требования к бездымным табачным изделиям, в частности, табачным изделиям для электрического нагрева, и устройствам для обеспечения курения, наряду с требованиями к обычным табачным изделиям.

В частности, документом запрещается:

— курение электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) в общественных местах, заведениях общепита, вокзалах, аэропортах (кроме специально отведенных мест), общежитиях, отелях, предприятиях всех форм собственности;

— реклама, стимулирование продаж и спонсорство бездымных табачных изделий и устройств для обеспечения курения табачных изделий;

— использование вкусо-ароматических добавок (фруктовые, ягодные), которые вводят потребителей в заблуждение;

— употребление таких табачных изделий в общественных местах;

— продавать электронные сигареты, ТИЭНы, электронные курительные устройства, а также табак и его заменители в интернете лицам до 21 года.

Также законом предусмотрено увеличение медицинских предупреждений на упаковках с 50 до 65% от площади с фотографиями-изображениями последствий курения с обеих сторон и их ежегодную ротацию, которую будет проводить Минздрав. Закон обязывает производителей усилить процедуру отчетности производителей об ингредиентах и ​​выбросах табачных изделий.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», законопроект предлагает запретить производство в Украине (кроме производства для экспорта), торговлю и ввоз сигарет:

— с содержанием никотина в дыму одной сигареты свыше 1,0 мг, смолы — 10 мг, монооксида углерода — 10 мг;

— с вкусовыми или ароматическими добавками;

— «напоминающих пищевой или косметический продукт»;

— табачных изделий, пачка которых рекламирует курение или не содержит предупреждений о его вреде для здоровья.

Согласно тексту документа, одна пачка должна содержать не менее 20 сигарет, а одна пачка табака для самокруток должна содержать не менее 30 г табака.

Производителю и импортеру табачных изделий также запрещается вмещать в упаковку своей продукции вкладки, прямо или косвенно поощряющие приобретение и употребление табака.

За нарушение закона предусмотрены наказания в виде штрафов.

В частности, документ предлагает установить штраф за продажу табачных изделий лицам до 18 лет в размере 1 тыс. грн, за продажу табачных изделий поштучно — 1 тыс. грн. За повторное нарушение в течение года штраф увеличивается до 10 тыс. грн. Аналогичные штрафы вводятся за размещение или курение кальяна, табачных изделий, электронных сигарет или ТИЭН в помещениях и общественных местах.

За курение кальяна, табачных изделий, электронных сигарет или ТИЭН в помещениях заведений ресторанного хозяйства предлагается штрафовать субъектов хозяйствования на 3 тыс. грн, а в случае повторного нарушения в течение года — 11 тыс. грн.

За рекламу табачных изделий предполагается штраф в 30 тыс. грн, а в случае повторного в течение года нарушения — 50 тыс. грн за каждый факт рекламы на отдельном рекламном носителе или каждое отдельное мероприятие с целью стимулирования продажи табачных изделий.

В тему: По данным Европейского респираторного общества, использование устройств без нагрева, присутствующих на рынке под маркировкой IQOS, может оказывать такое же вредное воздействие на клетки легочного эпителия, как и курение обычных сигарет.