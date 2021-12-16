Сборная Укрaины узнала соперников в Лиге наций

Главное: Состоялась жеребьевка Лиги наций-2022/23. Своих соперников узнала и сборная Украины.
Детали: Сегодня, 16 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги наций-2022/23, которая определила соперников для сборной Украины.
Подопечные Александра Петракова играют в дивизионе В и попали в группу 1, где их соперниками будут сборные Шотландии, Ирландии и Армении.
Полные результаты жеребьевки:
Группа А1:
Австрия;
Хорватия;
Дания;
Франция.
Группа А2:
Чехия;
Швейцария;
Португалия;
Испания.
Группа А3:
Венгрия;
Англия;
Германия;
Италия.
Группа А4:
Уэльс;
Польша;
Голландия;
Бельгия.
Группа B1:
Армения;
Ирландия;
Шотландия;
Украина.
Группа B2:
Албания;
Израиль;
Россия;
Исландия.
Группа B3:
Черногория;
Румыния;
Финляндия;
Босния и Герцеговина.
Группа B4:
Словения;
Сербия;
Норвегия;
Швеция.
Группа С1:
Фареры;
Литва;
Люксембург;
Турция.
Группа С2:
Кипр/Эстония;
Косово;
Греция;
Северная Ирландия.
Группа С3:
Казахстан/Молдова;
Азербайджан;
Беларусь;
Словакия.
Группа С4:
Гибралтар;
Грузия;
Северная Македония;
Болгария.
Группа D1:
Латвия;
Андорра;
Казахстан/Молдова;
Лихтенштейн.
Группа D2:
Сан-Марино;
Кипр/Эстония;
Мальта.
В рамках групповой стадии команды в июне и сентябре 2022 года сыграют со своими соперниками по группе дома и на выезде.
Победители групп в Лиге B поднимутся в дивизион A. Последние места групп в Лиге B опустятся лигой ниже.
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