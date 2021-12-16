Сборная Укрaины узнала соперников в Лиге наций

Главное: Состоялась жеребьевка Лиги наций-2022/23. Своих соперников узнала и сборная Украины.

Детали: Сегодня, 16 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги наций-2022/23, которая определила соперников для сборной Украины.

Подопечные Александра Петракова играют в дивизионе В и попали в группу 1, где их соперниками будут сборные Шотландии, Ирландии и Армении.

Полные результаты жеребьевки:

Группа А1:

Австрия;

Хорватия;

Дания;

Франция.

Группа А2:

Чехия;

Швейцария;

Португалия;

Испания.

Группа А3:

Венгрия;

Англия;

Германия;

Италия.

Группа А4:

Уэльс;

Польша;

Голландия;

Бельгия.

Группа B1:

Армения;

Ирландия;

Шотландия;

Украина.

Группа B2:

Албания;

Израиль;

Россия;

Исландия.

Группа B3:

Черногория;

Румыния;

Финляндия;

Босния и Герцеговина.

Группа B4:

Словения;

Сербия;

Норвегия;

Швеция.

Группа С1:

Фареры;

Литва;

Люксембург;

Турция.

Группа С2:

Кипр/Эстония;

Косово;

Греция;

Северная Ирландия.

Группа С3:

Казахстан/Молдова;

Азербайджан;

Беларусь;

Словакия.

Группа С4:

Гибралтар;

Грузия;

Северная Македония;

Болгария.

Группа D1:

Латвия;

Андорра;

Казахстан/Молдова;

Лихтенштейн.

Группа D2:

Сан-Марино;

Кипр/Эстония;

Мальта.

В рамках групповой стадии команды в июне и сентябре 2022 года сыграют со своими соперниками по группе дома и на выезде.

Победители групп в Лиге B поднимутся в дивизион A. Последние места групп в Лиге B опустятся лигой ниже.

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