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Новости > Семья священника УПЦ просит помощи для лечения ребенка

Семья священника УПЦ просит помощи для лечения ребенка

Александра Кудрявцева
16.12.21 17:36
169
Семья священника УПЦ просит помощи для лечения ребенка

Главное: Семья протоиерея Николая Шпички из Бердичева нуждается в помощи для лечения маленького внука, 10-месячного Самсона.

Детали: Ребенок родился с редким заболеванием, требующим постоянного контроля и специальной диеты, сообщает Центр информации УПЦ.

Сын священника Петр и его супруга Анна два года назад потеряли первого ребёнка — девочку Еву, которой вовремя не поставили правильный диагноз.

5 февраля 2021 года у них родился сын Самсон. С первых дней жизни у малыша обнаружились симптомы болезни, от которой умерла его сестра. Родители обратились в ОХМАТДЕТ, где спустя месяц Самсону поставили диагноз — синдром дефицита CPS1. Организм мальчика не усваивает белок, повышая уровень аммиака в крови. Если не следить за этим показателем, Самсон может впасть в кому и умереть.

Болезнь относится к редким (орфанным) генетическим заболеваниям и требует либо трансплантации печени, что под вопросом, либо пожизненной диеты и медицинского контроля. Диагноз Самсона встречается один раз на 1,5 млн случаев, и потому нужные ему смеси и препараты дорогостоящие и труднодоступные: в основном их приходится покупать за границей.

Ежемесячно на питание и лечение малыша уходит порядка 15 тыс гривен.

Семья просит молитв и материальной помощи.

Перечислить пожертвования можно по реквизитам.

В тему: Киевский суд запретил винницким чиновникам незаконно переводить общины УПЦ в ПЦУ.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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