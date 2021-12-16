Чиновники одного из спальных районов Киева захотели посыпать дороги «серебряной» солью

Главное: В Киеве управление образования Дарницкого района решило закупить для посыпания заснеженных дорог соль, обогащенную ионами серебра по цене 12 грн/кг. После того, как на странный тендер обратил внимание один из предпринимателей, его пришлось отменить.

Детали: Дарницкое управление образования Киева объявило тендер на закупку соли с ионами серебра для посыпания дорог. Как сообщается на официальной странице портала госзакупок Prozorro в Facebook, ведомство планировало потратить на товар 199999 грн.

Таким образом стоимость одного килограмма вещества составила 12,9 грн, в то время как другие управления образования покупают техническую соль за 2-3 грн/кг.

Один из предпринимателей в системе публичных закупок направил заказчику требование, чтобы тот внес изменения в документацию, обратив внимание на то, что «в природе не существует дорожной соли, обогащенной серебром, золотом, платиной».

Однако, управление не захотело отказываться от тендера, подтвердив, что «указанное в объявлении количество товара мы должны приобрести именно с указанными в объявлении характеристиками».

На данный момент, по данным Prozorro, тендер все же отменили.

О сложившейся ситуации доложили городскому голове Киева Виталию Кличко на сегодняшней сессии Киевсовета.

В тему: В марте 2020 года средняя стоимость медицинских масок на закупке в Prozorro выросла более чем в десять раз.