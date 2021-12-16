Опубликованы личные послания серпуховского подрывника онлайн-подруге

Главное: В своих аудиопосланиях подруге по онлайн-переписке 18-летний подрывник из Серпухова Валдислав Струженков жаловался на французский язык и хорошие жизненные перспективы.

Детали: Раскрыты последние аудиопослания 18-летнего Владислава Струженкова, устроившего взрыв в учебном заведении при монастыре в Серпухове. Как сообщает «Московский комсомолец», последние несколько лет подрывник общался с интернет-знакомой из Сибири.

В соцсетях он делился с ней своими переживаниями. В частности, в аудиосообщениях он жаловался на то, что его заставляют учить французский и латынь.

Также он говорил, что мечтает стать бомжом, но в итоге станет высокопоставленным человеком, в отличие от тех, кто мечтает стать врачом или бухгалтером, но в итоге превращается в бомжа.

По мнению журналистов, манера Струженкова изъясняться указывает на его неадекватность. В подтверждение они опубликовали несколько таких записей, прослушать которые можно здесь.

В тему: Утром 13 декабря 2021 года на территории Владычнего женского монастыря в российском Серпухове прогремел взрыв. По данным СМИ, его устроил бывший воспитанник приходской школы Владислав Струженков, подвергшийся «буллингу».

Впоследствии стало известно о 12 пострадавших. Все они — несовершеннолетние подростки.

СМИ также выяснили, что Струженков тяжело болел и испытывал проблемы с социализацией, был признан негодным к военной службе, но любил стрелять в тире с отцом.

14 декабря Струженков пришел в себя после операции и дал показания правоохранительным органам. По его словам, мотивом для совершения преступления стало желание убивать людей.