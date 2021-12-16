«Не баг, а фича»: министр объяснил, с чем связаны постоянные сбои в работе «Дии»

Главное: Министр цифровой трансформации Михаил Федоров утверждает, что сбои в работе «Дии» происходят по вине старых реестров, которые не справляются с нагрузкой. Однако, благодаря этому, по его словам, система безопасна для утечки данных.

Детали: Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров утверждает, что приложение «Дия» само по себе работает стабильно. В интервью ВВС он объяснил, что сбои в работе постоянно происходят только из-за того, что оно подтягивает документы из разных реестров.

«„Дия“ не хранит персональные данные. Каждый раз, когда вы авторизуетесь, из всех реестров подтягиваются документы. Нет одной базы данных, где все хранится. Каждый раз — это новые запросы в реестры», — рассказал чиновник, напомнив, что они создавались много лет.

«Поэтому когда система нестабильна, реестры не выдерживают, а информация не подтягивается», — заключил глава Минцифры, подчеркнув, что такая архитектура более безопасна, чем хранение всех данные в одном месте.

В тему: 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.