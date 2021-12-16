Украинцы смогут поучаствовать в переписи населения как онлайн, так и по-старинке

Главное: Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как будет происходить перепись населения. Сначала граждане смогут пройти соответствующую процедуру онлайн. А тех, кто не захочет, опросят по-старому.

Детали: Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что перепись населения Украины в 2023 году проведут по новой модели. В интервью ВВС он рассказал, что на начальном этапе планируется провести верификацию данных во всех базовых реестрах и убрать повторяющуюся информацию.

Это позволит понять реальную ситуацию, сколько людей в стране.

На втором этапе начнется перепись. «У вас будет возможность зарегистрироваться на портале. Та информация, которая может подтянуться из реестров, она уже будет подтянута, чтобы вы ее заново не заполняли. Та информация, которой будет не хватать, — вы сможете ее добавить», — объяснил министр, подчеркнув, что тех, кто не захочет проходить перепись в интернете, опросят по-старому.

«Третий этап — переписчики офлайн коммуницируют и ходят по домам. Но это для тех, кто не переписался онлайн. Сейчас не буду детализировать, потому что мы над этим еще работаем. Количество переписчиков будет гораздо меньше за счет активного онлайн-раунда», — заключил Федоров, подчеркнув, что таким образом перепись будет стоить «в разы меньше», чем планировалось.

Справка: По установленной практике и согласно рекомендациям ООН переписи населения в большинстве стран мира проводятся раз в десять лет. В Украине последняя перепись населения проводилась в 2001 году. Следующая была запланирована на 2010 год. Впоследствии ее переносили трижды на год позже. Однако в 2013 году Кабмин принял решение перенести перепись сразу на 2016 год. Тогда эксперты прокомментировали такое решение желанием власти направить средства, которые были бы потрачены на перепись, на более «электорально выгодные вещи» перед предстоящими президентскими выборами.

В тему: В апреле 2018 года Кабинет министров Украины создал Межведомственную комиссию, которая будет заниматься подготовкой к проведению переписи.

Летом того же года правительство заявило о намерении провести пробную перепись населения в Украине в декабре 2019 года.

30 августа 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что новое правительство изучает вопрос проведения всеукраинской переписи населения уже до конца 2019 года.

В ноябре того же года Кабинет министров Украины утвердил в качестве сроков проведения Всеукраинской переписи населения ноябрь-декабрь 2020 года.

14 декабря в части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области стартовал второй этап пробной переписи.

В апреле 2020 года Кабинет министров принял решение о переносе Всеукраинской переписи из-за тяжелой финансовой ситуации в условиях эпидемии коронавируса.

В конце 2020 года министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что Кабмин намерен провести Всеукраинскую перепись населения в 2023 году.

Для этого, по его словам, потребуется не менее 7 млрд грн.