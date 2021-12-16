Зеленский предупредил о страшных последствиях полномасштабной войны с Россией

Главное: Полномасштабная война Украины с Россией приведет к миллионам жертв. Об этом предупредил Владимир Зеленский.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский провел брифинг с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Глава нашего государства предупредил о последствиях полномасштабной войны с Россией.

Политик сказал: «Численность нашей армии в разы меньше армии Российской Федерации. Если будет полномасштабная война, мы понимаем, что будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Мы этого не хотим».

Он добавил: «Если может быть эскалация, иногда соседи запугивают Евросоюз, Украину, это выглядит провокационно, опасно. НАТО не должно Украине ничего, зато должно всем своим странам, если не устоит наша армия».

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