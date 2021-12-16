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Новости > В США опубликовали данные о причастности СССР к убийству Кеннеди

В США опубликовали данные о причастности СССР к убийству Кеннеди

Александр Панько
16.12.21 12:43
738
В США опубликовали данные о причастности СССР к убийству Кеннеди

Главное: «Польский водитель советского посольства» в Австралии обвинил СССР в причастности к убийству Кеннеди. В частности, по его данным, советское правительство якобы имело отношение к финансированию этого преступления.

Детали: Житель Австралии спустя два дня после убийства президента США Джона Кеннеди сообщил в американское посольство, что советские власти могут быть причастны к этому преступлению. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на рассекреченные данные ЦРУ, в процессе обсуждения тем, представляющих интерес для разведки, он упомянул о возможности финансирования убийства Кеннеди советским правительством.

В отчете информатор упоминается как «польский водитель советского посольства в городе». Также отмечается, что его телефонный звонок перекликается с анонимным звонком, зафиксированным 15 октября 1962 года. Отсылки на эти данные встречаются и в более поздних отчетах ЦРУ.

Помимо этого к делу об убийстве Кеннеди подшили письмо-отчет из Майами руководству ФБР о встрече агента с информатором 2 марта 1964 года. Источник показал сотруднику бюро пачку поддельных купюр и заявил, что знает о местонахождении еще 1,7 миллиона фальшивых долларов.

Отметим, что какое отношение это может иметь к преступлению, не указывается.

Справка: 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди был смертельно ранен во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. Согласно официальной версии, его убийцей был одиночка по имени Ли Харви Освальд, стрелявший в президента из снайперской винтовки с большого расстояния. Обстоятельства смерти президента до сих пор вызывают споры и конспирологические версии.

Этому способствует, в частности, и необычная биография Освальда, который, отслужив в морской пехоте, отказался от американского гражданства и с октября 1959 по июнь 1962 гг проживал в Советском Союзе. Он хотел учиться в МГУ, но его направили в Минск работать токарем на «Минский радиозавод имени Ленина», занимающийся производством бытовой и военно-космической электроники. Он также получил пособие, меблированную однокомнатную квартиру в престижном доме, но при этом находился под постоянным наблюдением.

Через некоторое время Освальду стало скучно в Минске, так как там не было «ночных клубов и боулинга, нет мест отдыха, кроме профсоюзных танцев». 24 мая 1962 года он вместе с женой и дочерью покинул Советский Союз и беспрепятственно вернулся в США.

В тему: В середине 2017 года Национальный архив США опубликовал почти четыре тысячи документов, связанных с убийством 35 президента страны Джона Фицджеральда Кеннеди. Среди них присутствуют аудиозаписи с показаниями бывшего агента КГБ Юрия Носенко о главном подозреваемом в этом преступлении Ли Харви Освальде.

Тэги: США, убийство, Джон Кеннеди, СССР, мир, расследование, ФБР, ЦРУ, посольство

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