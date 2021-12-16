Диетолог сообщила, что сухофрукты тоже могут быть вредными

Главное: Сухофрукты могут нанести вред здоровью. Нужно обращать внимание на их внешний вид.

Детали: Популярный российский диетолог Светлана Панченко рассказала, что сухофрукты могут быть вредными для здоровья. Ее цитируют местные СМИ.

По ее словам, при выборе лакомства стоит обращать внимание на их внешний вид.

Эксперт говорит: «Их внешний вид должен вам подсказать, как именно высушен и обработан сухофрукт. Если он блестящий и очень мягкий, скорее всего, для обработки использовался жир или глицерин».

Так, по ее словам, глянцевость финикам придает вымачивание в сахарном сиропе.

Она отметила: «Большинство сухофруктов подвергается обработке диоксидом серы для более длительного хранения и защиты от паразитов. Старайтесь брать сухофрукты без блеска, самые обычные, без потрескавшейся кожи, с нормальным запахом, с косточкой, а орехи – в скорлупе».

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