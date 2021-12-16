Ученые спрогнозировали настоящий ад на Земле

Главное: На Земле будет очень жарко. Такой прогноз дали ученые.

Детали: Эксперты из Дьюкского университета в США рассказали, что на Земле настанет по-настоящему адская жара. Появился весьма неутешительный прогноз.

Специалисты отметили, что из-за изменения климата и сильного потепления люди попросту не смогут долго работать на улице.

Ученые информируют: «Если температура на планете поднимется выше двух градусов по Цельсию, экономические потери от снижения производительности труда составят 1,6 триллиона долларов в год».

Прогнозируется, что рабочие в тропических и субтропических регионах (в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и в западной части Тихого океана) пострадают больше всех.

По их словам, многие из них уже сейчас испытывают на себе сильную жару днем во время работы на улице, а с каждым дополнительным градусом тепла жизнедеятельность вне помещений станет еще сложнее.

Выяснилось, что прошлым летом во многих местах практически невозможно будет безопасно выполнять критически важные сельскохозяйственные и строительные работы.

Сообщается: «Индия, Китай, Пакистан и Индонезия, где большая часть населения работает на открытом воздухе, понесут большие экономические потери от таких метаморфоз».

Резюмируется следующее: «Все государства мира должны принять меры по сокращению выбросов, технологическому перевооружению и переходу на возобновляемые источники энергии».

В тему: В Арктике зафиксирован уникальный температурный рекорд – было очень жарко.