Стало известно о небывалой пользе льна

Главное: Семена льна очень полезны. Они помогают очищать кишечник.

Детали: Популярный российский диетолог Светлана Фус поведала, чем полезны семена льна. Как оказалось, пищевые волокна в них очищают кишечник.

Эксперт говорит: «В льняном семени много полезного. В первую очередь это источник пищевых волокон, которые как щетка очищают кишечник, стимулируют его перистальтику и создают ощущение сытости».

Она сказала: «Богаты семена и на фитоэстрогены – фенольные соединения с антиоксидантной активностью, которые защищают женский организм от новообразований и помогают облегчить проявления климакса и дискомфорта, связанного с менопаузой».

Специалист отметила: «Также семена льна можно назвать природным статином, поскольку способствует нормализации уровня холестерина. Главное – это маленькое семя, одно из немногих растений, в котором в большом количестве находятся Омега-3 жирные кислоты».

Диетолог информирует: «Они нужны для строительства клеточных мембран, уменьшают вязкость крови, повышают эластичность сосудов, улучшают пищеварение, снижают риск развития сахарного диабета и ожирения, если придерживаться здорового питания».

Резюмируется: «Суточная доза употребления продукта не должна превышать одну-две столовых ложек (10-20 граммов семян). Целые льняные семена не полностью перевариваются в нашем организме, поэтому их лучше порционно измельчать и употреблять сразу после приготовления».

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