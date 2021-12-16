В самом сердце Киева второй раз за неделю обвалилась дорога

Главное: На бульваре Шевченко в Киеве во второй раз за пять дней образовался провал дорожного покрытия.

Детали: Вечером 15 декабря во время обследования бульвара Тараса Шевченко бригадой ЧАО «АК «Киевводоканал» был обнаружен провал на проезжей части размером 1,5 м на 1,5 м и глубиной 1,3 м, между 1 и 2 полосами, ближе к Бессарабской площади. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в этой связи движение на бульваре в направлении Бессарабской площади ограничено, открыта только одна из трех полос.

«Киевводоканал» собирается заменить трубу, повреждение которой привело к образованию провала. В зависимости от масштабов работ возможно полное перекрытие проезда.

По данным предприятия, повреждение возникло на чугунном трубопроводе диаметром 150 мм, построенном еще в 1956 году. Причиной аварии является износ водопроводной сети и большая нагрузка на нее.

Отметим, что первый провал на этом месте образовался вечером 12 декабря. Дорожники тогда восстановили асфальтное покрытие через несколько часов.

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