Суд в Киеве отпустил мужчину, который случайно убил партнершу во время «неестественного» секса

Главное: Житель Киева случайно убил свою партнершу во время «эксперимента» в сексе. Он полностью признал свою вину и был осужден условно.

Детали: Соломенский суд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы мужчину, который случайно убил свою партнершу во время полового акта. Как сообщает УНИАН, ввиду смягчающих вину обстоятельств его освободили от отбытия наказания с испытательным сроком.

По данным следствия, убийство произошло еще в ноябре 2020 года, когда подсудимый вместе со своей подругой купили алкогольные напитки и отправились к ней домой. Выпив спиртное пара решила заняться сексом.

После первого раза мужчина предложил знакомой совершить еще один акт «неестественным путем». Женщина согласилась.

«Он встал сзади от потерпевшей, при этом одной рукой держал ее за талию, а другой закрыл ей рот и нос. После того как он удовлетворил свои потребности, отпустил потерпевшую, которая тяжело дышала. Он ушел на кухню, а когда вернулся, обнаружил, что потерпевшая не подает признаков жизни, а изо рта у нее течет кровь. Он вызвал скорую помощь и полицию», — говорится в решении суда.

Выяснилось, что таким образом мужчина помешал партнерше свободно получать кислород, что привело к ее смерти — женщина погибла от механической асфиксии из-за закрытия отверстий носа и рта.

В итоге подсудимого приговорили к пяти годам лишения свободы, однако заменили его срок на условный в силу смягчающих обстоятельств — первое привлечение к уголовной ответственности, чистосердечное раскаяние в содеянном, оказание содействия органу досудебного следствия, тяжелые семейные обстоятельства, которые выражаются в том, что он осуществляет уход за матерью, не имеющей возможности самостоятельно двигаться.

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