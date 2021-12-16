Украина решила закупить лекарство от коронавируса

Главное: Украина закупит лекарство от коронавируса. Речь идет о препарате «Паксловид».

Детали: Украина купит лекарство от коронавируса «Паксловид», которое выпускает компания Pfizer. Об этом сообщил министр здравоохранения нашей страны Виктор Ляшко.

Чиновник сказал, что уже подписан соответствующий договор: планируется приобрести триста тысяч курсов для амбулаторного лечения.

По его словам, ожидается, что использование лекарства позволит не допустить осложнений, госпитализаций и смертей пациентов из групп риска.

Он отметил: «В ноябре компания Pfizer объявила результаты клинических исследований. При назначении «Паксловида» в течение трех дней после появления симптомов коронавируса происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение пяти дней».

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