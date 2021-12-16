В Ивано-Франковской области тряслась земля

Главное: Землетрясение произошло в Ивано-Франковской области. Его магнитуда составила 2,9 балла.

Детали: В минувшую среду, 15 декабря, в 16-21 в Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Отмечается, что магнитуда подземных толчков составила 2,9 балла.

Известно, что эпицентр находился на глубине пять километров к югу от города Надворная.

Эксперты назвали землетрясение «еле ощутимым».

Информируется, что колебания ощущаются лишь отдельными людьми, которые находились в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

В тему: На Ивано-Франковщине произошло землетрясение.