Депутат горсовета в Селидово выпрыгнул из окна хрущевки на глазах у семилетнего сына

Главное: Депутат Селидовского городского совета Донецкой области совершил самоубийство на глазах у малолетнего сына. По данным полиции, он выпрыгнул из окна.

Детали: В городе Селидово Донецкой области 35-летний мужчина пришел домой и выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже. Как сообщает Покровское районное управление полиции Донецкой области, трагедия произошла на глазах семилетнего сына погибшего, находившегося в этот момент дома.

В настоящее время с ребенком работают ювенальные полицейские и психологи.

Полиция проверяет все версии происшествия.

В тему: 23 мая 2020 года в своем офисе был найден застреленный народный депутат Украины Валерий Давиденко.

По версии следствия, он мог совершить самоубийство.