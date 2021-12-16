Коронавирус в Украине: 9 590 заболевших и 355 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 9 590 человек. Умерли 355 людей.

Детали: Коронавирус в Украине снова начал наращивать темпы. Данные на четверг, 16 декабря, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 9 590 человек. Госпитализировали 2 089 людей, а выздоровели 25 499 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 34 486, методом ИФА – 8 546, экспресс-тестами – 31 199.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 478), а также Донецкой области (473) и Закарпатской (427) областях.

Умерли еще 355 человек. За все время скончались 92 313 людей.

С начала пандемии заболели 3 588 147 человек, а выздоровели 3 284 815 людей.

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