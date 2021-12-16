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Новости > На Львовщине суд восстановил учительницу-антивакцинаторшу на работе и постановил выплатить ей всю зарплату

На Львовщине суд восстановил учительницу-антивакцинаторшу на работе и постановил выплатить ей всю зарплату

Александр Панько
16.12.21 09:29
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На Львовщине суд восстановил учительницу-антивакцинаторшу на работе и постановил выплатить ей всю зарплату

Главное: Суд во Львовской области восстановил отстраненную от работы из-за отказа вакцинироваться учительницу и постановил выплатить ей в полном объеме заработную плату за период вынужденного прогула.

Детали: Жолковский районный суд отменил отстранение от работы невакцинированной учительницы математики Ирины Бродик из села Сопошин во Львовской области. Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на Реестр судебных решений, 1 ноября всех учителей Сопошинской школы предупредили о необходимости вакцинироваться, поскольку этого требует приказ Министерства здравоохранения.

Бродик не вакцинировалась и 8 ноября была отстранена от работы без сохранения заработной платы.

Учительница в суде заявила, что приказ об обязательной вакцинации педагогов «подлежит отмене, поскольку он является незаконным и грубо нарушает ее конституционные, природные и профессиональные права». Учительница также сослалась на трудовой договор, в котором нет упоминания о прививках от коронавируса.

В решении суда говорится, что директор школы вынесла приказ об отстранении «на основании лишь уведомления об обязательной профилактической прививке, которая сама по себе не создает никаких юридических последствий и не удостоверяет факт отказа истицы от обязательной профилактической прививки».

Судья Зорян Опрыск удовлетворил иск Бродик и взыскал с сельской школы среднюю зарплату истицы за ноябрь — 11205 грн 81 коп.

Бродик в комментарии изданию заявила, что еще не вакцинировалась от коронавируса и не планирует этого делать. Учитель сказала, что не видит смысла вакцинироваться, поскольку «20 лет не болела даже гриппом».

В тему: В ноябре 2021 года отстраненная от работы из-за отсутствия прививок воспитательница позвала троих помощников и устроила потасовку в детском саду с требованием ее восстановить. Руководство вызвало полицию. Открыты 4 уголовных производства.

Тогда же в Александрии Кировоградской области преподаватели учебно-воспитательного комплекса «Александрийский коллегиум» отказались выполнять распоряжение об отстранении от работы. Пришлось вызывать полицию.

Тэги: суд, общество, здоровье, Львовская область, вакцинация, образование, зарплата, новости Украины, коронавирус, Солошин

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